Филиппо Индзаги и Фабио Каннаваро – основные кандидаты на пост главного тренера «Пармы»

Итальянская «Парма», вылетевшая в Серию B по итогам сезона чемпионата Италии, ведёт поиск сменщика для нынешнего 45-летнего итальянского главного тренера клуба Роберто Д’Аверсы. Об этом информирует Football Italia, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.
Основные кандидаты – Филиппо Индзаги, под руководством которого понижение в классе получил «Беневенто», и Фабио Каннаваро, работающий в чемпионате Китая с «Гуанчжоу Эвергранд».
Отмечается, что меньшие шансы получить работу в «Парме» имеют главный тренер «Специи» Винченцо Итальяно, экс-тренер «Кротоне» Джованни Строппа и Паоло Санетти, работавший в роли ассистента в «Реджане».
Напомним, что ранее бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта стал новым управляющим директором итальянской «Пармы».
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