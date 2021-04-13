Бывший спортивный директор «Зенита» Рибалта получил назначение в «Парме»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта стал новым управляющим директором итальянской «Пармы».
«Хавьер официально приступит к работе в Клубе с 19 апреля. От имени всей „Пармы“ хотим пожелать ему теплого приёма, и желаем всего наилучшего в его новой роли», — говорится в сообщении пресс-службы «Пармы».
Рибалта покинул петербургский клуб 8 апреля.
Испанец был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года. Он начал профессиональную карьеру в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары». В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу», где работал на протяжении пяти лет, а с 2017 года занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед».
- 13 апреля 2021
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