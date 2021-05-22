Президент ФИФА прокомментировал идею о возможном проведении ЧМ каждые два года

В ФИФА готовы рассмотреть идею проведения чемпионата мира по футболу каждые два года вместо четырёх, после соответствующего предложения от Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF).



«Мы считаем, что будущее футбола находится на критическом этапе. Многие проблемы, с которыми столкнулся футбол, теперь еще больше усугубились из-за продолжающейся пандемии. Важно пересмотреть вопрос о том, остаётся ли нынешний четырехлётний цикл оптимальной основой для управления футболом, как с точки зрения конкуренции, так и с коммерческой точки зрения, а также общего развития футбола.



Проведение меньшего количества, но более значимых матчей национальной сборной потенциально может решить проблемы, связанные с благосостоянием игроков, в то же время повышая ценность и достоинства таких соревнований», — считают в Саудовской Аравии.



На что президент ФИФА Джованни Инфантино ответил: «Мы должны заняться изучением этого вопроса, но не собираемся принимать решения, которые поставят под угрозу то, что у нас есть. Мы знаем о ценности чемпионата мира, поверьте мне.



Я хотел бы поместить эту дискуссию в гораздо более широкий контекст, а именно в международный календарь матчей. Действительно ли мы убеждены, что играть в отборочные игры в течение года — это правильный путь, когда мы говорим, что болельщики хотят более значимых игр?



Все эти моменты должны быть рассмотрены. Но мы будем ставить спортивный элемент в качестве главного приоритета, а не коммерческий», — цитирует Инфантино Goal.

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