«Гремио» официально подтвердил переход Дугласа Косты из «Ювентуса»
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Пресс-служба бразильского «Гремио» на официальном сайте клуба официально подтвердила переход на правах аренды 30-летнего атакующего вингера туринского «Ювентуса» Дугласа Косты.
«Гремио» заключил договор аренды футболиста до 30 июня 2022 года, а в дальнейшем он станет свободным агентом.
Напомним, что вчера, 21 мая, «Бавария» объявила о досрочном расторжении договора аренды с 30-летним игроком. Коста по контракту принадлежит «Ювентусу», однако сезон-2020/2021 провёл в аренде именно в клубе из Мюнхена. Футболист сыграл 11 матчей в чемпионате Германии, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Коста является воспитанником «Гремио» и выступал за эту команду с 2008 по 2009 год, откуда позднее перешёл в донецкий «Шахтёр».
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