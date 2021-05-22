Кейлор Навас признан лучшим вратарём сезона в Лиге 1
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Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас признан лучшим вратарем сезона в Лиге 1 по версии Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).
Помимо костариканца на приз претендовали Майк Меньян («Лилль»), Антони Лопеш («Лион»), Стив Манданда («Марсель») и Бенжамен Леконт («Монако»).
В 2019 году лучшим вратарём чемпионата Франции был признан Меньян, а в прошлом сезоне обладателя награды не определяли из-за его досрочного завершения. В сезоне-2020/21 34-летний Навас сыграл в 28 матчах Лиги 1, в 15 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Навас перешёл в «ПСЖ» в 2019 году. Ранее он выступал за испанские «Реал», «Леванте», «Альбасете» и костариканскую «Саприссу». В сборную Коста-Рики призывается с 2008 года.
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