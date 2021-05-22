Директор «Сассуоло» заявил, что клуб не продаст Бога меньше чем за € 40 млн

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Жереми Бога из клуба этим летом.



«Мы не отпустим Бога меньше чем за € 40 млн. На данный момент мы не получали предложений по нему с такой суммой. Поэтому Бога не продаётся», — приводит слова Карневали Football Italia.



24-летний футболист перешёл в «Сассуоло» из «Челси» в 2018 году. У Бога 18 голов и семь передач в 89 матчах за итальянский клуб. Итальянский клуб неоднократно заявлял, что у «Челси» нет опции обратного выкупа игрока. Контракт Бога с «Сассуоло» истекает в июне 2022-го года.



Вчера, Бога сообщил, что планирует покинуть «Сассуоло» летом и может отправиться вслед за главным тренером клуба Роберто Де Дзерби, который близок к назначению в донецкий «Шахтёр».

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