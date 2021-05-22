Директор «Сассуоло» заявил, что клуб не продаст Бога меньше чем за € 40 млн

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Жереми Бога из клуба этим летом.
«Мы не отпустим Бога меньше чем за € 40 млн. На данный момент мы не получали предложений по нему с такой суммой. Поэтому Бога не продаётся», — приводит слова Карневали Football Italia.
24-летний футболист перешёл в «Сассуоло» из «Челси» в 2018 году. У Бога 18 голов и семь передач в 89 матчах за итальянский клуб. Итальянский клуб неоднократно заявлял, что у «Челси» нет опции обратного выкупа игрока. Контракт Бога с «Сассуоло» истекает в июне 2022-го года.
Вчера, Бога сообщил, что планирует покинуть «Сассуоло» летом и может отправиться вслед за главным тренером клуба Роберто Де Дзерби, который близок к назначению в донецкий «Шахтёр».
- 22 мая 2021
-
20:17
-
20:17
-
19:45
-
19:44
-
19:30
-
19:28
-
19:16
-
19:16
-
18:43
-
18:42
-
18:26
-
18:24
-
18:09
-
17:47
-
17:47
-
17:13
-
17:13
-
16:46
-
16:39
-
16:23
-
16:15
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:33
-
15:26
-
15:18
-
15:04
-
15:02
-
14:47
-
14:27
-
14:25
-
14:00
-
13:58
-
13:51