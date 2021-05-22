Месси — лучший бомбардир чемпионата Испании, Аспас — лучший ассистент

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2020/2021.

В нынешнем сезоне Месси забил 30 голов. Форвард «Барсы» провёл на поле 35 матчей. Месси стал лучшим бомбардиром Примеры в пятый раз подряд.

Второе место в списке бомбардиров заняли Карим Бензема («Реал») и Жерар Морено («Вильярреал»), которые забили по 23 гола. На третьем месте — форвард «Атлетико» Луис Суарес (21).

Лучшим ассистентом стал форвард «Сельты» Яго Аспас, на счету которого 13 результативных передач. Месси и полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте отдали по 11 голевых пасов. На третьем месте в списке с 10 ассистами — Янник Карраско («Атлетико»), Тони Кроос («Реал») и Хорхе де Фрутос («Леванте»).

Отметим, в чемпионате Испании остались ещё два матча — «Севилья» — «Алавес» и «Гранада» — «Хетафе».