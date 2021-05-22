«Реал» и «Барселона» поздравили «Атлетико» с завоеванием чемпионства

«Реал» и «Барселона» в «Твиттере» поздравили «Атлетико» с победой в чемпионате Испании сезона-2020/2021.



«Поздравляем «Атлетико» и его болельщиков с завоеванием трофея Ла Лиги», — говорится в сообщении пресс-службы «Реала».



«Поздравляем „Атлетико“ с выигранным сегодня чемпионством», — написали в «Барселоне».

Мадридский «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очка и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опередив ближайшего преследователя, «Реал», на два очка. «Барселона» (79) — третья.



«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз (1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977, 1995/1996, 2013/2014, 2020/2021). «Реал» выигрывал Примеру 34 раза, «Барселона» — 26 раз.