«Мадрид — красный!» Триппьер — о чемпионстве «Атлетико»

Защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер прокомментировал победу команды в чемпионате Испании.

«Мадрид — красный!» — написал Триппьер в «Твиттере», опубликовав соответствующее фото.

В матче заключительного 38-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» переиграл «Вальядолид». Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 2:1.



Мадридский «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очка и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опередив ближайшего преследователя, «Реал», на два очка. «Вальядолид» (31) занял 19-е место и вылетел в Сегунду.



«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз (1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977, 1995/1996, 2013/2014, 2020/2021). «Реал» выигрывал Примеру 34 раза.