Гвардиола: Месси может играть где угодно, он невероятно силён

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.
«Месси невероятно силён, он лучший. Это касается и его характера, и его менталитета. Он никогда не проигрывал тренировочные матчи, а если такое случайно происходило, он покидал занятие. Таков его менталитет. Я уже не говорю о его мастерстве. Месси может играть где угодно», — приводит слова Гвардиолы Calciomercato.
Напомним, Месси работал под руководством Гвардиолы в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. В сезоне-2020/2021 аргентинский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Месси забил 30 голов в 35 матчах испанской Примеры. «Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико» (86).
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