Дивеев: Лукаку — это второй Дзюба

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал о прибытии в Австрию на сбор национальной команды.



«Потрясло на посадке. Шутили про Мостового: «Мост, не боишься?» Поели, выспались, хорошо сегодня потренировались, все тренировку нормально перенесли. Все хорошо общаются, никто отдельно по группам не ходит. Все вместе, шутки шутим. Клубные дела оставили позади. Все эмоции и мысли — только о сборной. Бывают неудачи: за «Уфу» неудачно дебютировал, за сборную — тоже с 0:5, но ничего, бывает. Готовимся к следующим играм. Опытные ребята к нам подходят, тот же Дзюба, говорят: «Чего вы отдельно ходите?» Все хорошо друг к другу относятся, все вместе, все помогают. Можем подколоть друг друга по трансферам, потом уже узнаём, кто куда, слухи же есть. Вы их сами и выкладываете, а мы подкалываем.



Я уже много игр сыграл. Волнения особо нет, привык. Понятно, что если выйду с Бельгией, то трясти будет. Но главное — мяч тронуть, а там пойдёт. Заболотный и Мухин — одноклубники? Пока не знаю, ничего сказать не могу. Понятно, что в Бельгии все крутые — Де Брёйне, Лукаку, Азар, Куртуа. У датчан кого-то могу назвать, финнов вообще не знаю. Как противостоять Лукаку? Так это второй Дзюба, по массе такой же. Посмотрим на установке, но на Дзюбе потренируемся. Надо себя показывать, а дальше Черчесов решит, кого отцеплять. Это мотивация. Останусь я в команде или нет — не думаю об этом, в любом случае мы все будем болеть за команду на турнире», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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