Нападающий «МЮ» забил гол в своём втором матче на взрослом уровне. Видео

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» проходит матч заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Манчестер Юнайтед». После первого тайма счёт 2:1 в пользу манкунианцев.



На 13-й минуте вингер «красных дьяволов» Даниел Джеймс с левого фланга вырезал классный кросс в штрафную, откуда нападающий Энтони Эланга головой направил мяч прямиком в ворота, открыв счёт в матче.

Видео гола Энтони Эланги

Это второй матч 19-летнего уроженца Мальмё в АПЛ. Энтони начинал свою карьеру в одноимённом клубе, однако уже в 12-летнем возрасте переехал в академию «МЮ». В этом сезоне нападающий выступал в молодёжной команде «Манчестер Юнайтед» (до 23 лет) и в 16 матчах Пермьер-лиги-2 отличился девятью забитыми мячами.



Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 37 матчах набрали 71 очко и гарантировали себе второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулвз» (45) — на 12-м месте.