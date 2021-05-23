«Валенсия» попрощалась с пятью футболистами

Пресс-служба «Валенсии» в «Твиттере» попрощалась с пятью футболистами, которые покидают команду по завершении сезона.



Защитник Эльяким Мангала и форвард Кевин Гамейро уходят из клуба в статусе свободных агентов. Защитник «Бенфики» Ферро, полузащитник «Кальяри» Кристиан Олива и нападающий «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне вернутся из аренды в свои клубы.

По итогам сезона «Валенсия» набрала 43 очка и заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры «Валенсия» сыграла вничью с «Уэской». Встреча проходила на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 0:0. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 77-й минуте встречи.