«Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл на выезде в завершившемся сезоне АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги на выезде обыграл «Вулверхэмптон Уондерерс» со счётом 2:1. Этот результат позволил «МЮ» завершить сезон АПЛ без единого поражения в гостях.



За 19 матчей сезона-2020/2021 в гостях манкунианский клуб добился 12 побед, а также 7 раз сыграл вничью. В истории высшего дивизиона Англии (до 1992 года турнир носил название «Первый дивизион Футбольной лиги», а после стал называться АПЛ) было лишь три аналогичных случая. В сезоне-1888/1889 этого добился «Престон», а в сезонах-2001/2002 и 2003/2004 – «Арсенал», сообщает Opta Sport.

Видео победного гола «МЮ» в матче с «Вулвз»

«Манчестер Юнайтед» завершил АПЛ сезона-2020/2021 с 74 набранными очками, что позволило подопечным Уле-Гуннара Сульшера занять итоговое второе место в турнирной таблице. «МЮ» отстал он чемпиона — «Манчестер Сити» — на 12 очков.