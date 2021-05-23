Агуэро качали на прощание, Зинченко красовался с кубком. Фото вручения кубка «Сити»

23 мая в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в заключительном матче сезона разгромил «Эвертон» со счётом 5:0. Агуэро, вышедший на замену на 65-й минуте, оформил дубль.



Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не сдержал эмоций после вопросов прессы о переходе аргентинца Серхио Агуэро в другой клуб. Специалист расплакался в прямом эфире.



«Мы безумно его любим. Это особенный человек для всех нас. Он такой хороший. Его невозможно заменить. Мы не сможем заменить его. Это невозможно. Многие игроки помогли «Манчестер Сити». Агуэро продемонстрировал свои качества за те полчаса, что он провёл сегодня на поле», — сказал расчувствовавшийся Гвардиола.



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