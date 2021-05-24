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Головин с партнёрами по «Монако» празднует бронзу чемпионата Франции. Видео

Головин с партнёрами по «Монако» празднует бронзу чемпионата Франции. Видео
Максим Хрущ
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Российский полузащитник Александр Головин в составе «Монако» завоевал бронзу чемпионата Франции сезона-2020/2021. Монегаски набрали 78 очков, заняли третье место в турнирной таблице Лиги 1 и завоевали путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

После матча заключительного, 38-го, тура чемпионата Франции с «Лансом» (0:0) футболисты «Монако», включая Головина, бурно радовались бронзовым медалям французской Лиги 1 прямо на поле. Видеоролик этого эпизода опубликовала клубная пресс-служба в «Твиттере».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

В сезоне-2020/2021 Александр Головин провёл за «Монако» 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

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