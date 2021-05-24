Роберто Де Дзерби: с «Шахтёром» пока ещё ничего не согласовано

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби сообщил, что пока не достиг договорённости с донецким «Шахтёром».



«Что касается „Шахтёра“, всё возможно, но нам нужно встретиться и всё обсудить, но пока ещё ничего не согласовано. Кому-то это может показаться странным, но они, вероятно, не слушали меня. Я всегда говорил, что хочу занимать пост, в котором смогу выкладываться на полную. Я действительно считаю, что могу многое предложить. Если я уйду из „Сассуоло“, это будет лишь потому, что я почувствую, что больше не могу здесь добиться чего-то большего. В другом случае я не покину команду», — приводит слова Де Дзерби Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что контракт Де Дзерби с «Шахтёром» будет рассчитан на два года с возможностью продления соглашения ещё на один год. Специалист будет получать в клубе зарплату в размере € 2 млн за сезон.