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«Стать чемпионом» — это не стратегия, это лозунг». Салихова — о проблемах «Спартака»

«Стать чемпионом» — это не стратегия, это лозунг». Салихова — о проблемах «Спартака»
Диана Валавичюте
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Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о проблемах московского клуба.

«У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. После этого периода оцениваешь первые результаты. К сожалению, нынешний спортивный директор клуба Дмитрий Попов, равно как и бывший генеральный Шамиль Газизов, так и не представили спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах.

«Стать чемпионом» — это не стратегия, это лозунг. Это не придирки к спортивному департаменту. Стратегии развития я требую от каждого департамента, так как необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемые прибыли. Я неоднократно требовала этой стратегии и ответов на поставленные вопросы как на рабочих еженедельных совещаниях, так и в групповых клубных чатах и личных сообщениях. Надеюсь, скрины не нужно прикладывать», — приводит слова Салиховой «Спорт-экпресс».

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