Зарема Салихова объяснила, почему выступила против назначения Руя Витории в «Спартак»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему выступила против назначения Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.
«Руй Витория ушёл из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня арабские чемпионаты — это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать — как игроки, так и тренеры. Исключением могут быть молодые тренеры, которым нужен хоть какой опыт. В России как минимум пять клубов, которые претендуют на самые высокие позиции. В Саудовской Аравии такой конкуренции нет, чемпионат там очень специфичный. Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что основным кандидатом на пост наставника московского «Спартака» является португальский специалист Руй Витория. Ожидается, что контракт португальского специалиста с красно-белыми будет рассчитан на три года или заключён по схеме «2+1».
Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
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