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Криштиану Роналду признан лучшим игроком сезона в «Ювентусе»

Криштиану Роналду признан лучшим игроком сезона в «Ювентусе»
Диана Валавичюте
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Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком сезона в туринском клубе, сообщает пресс-служба итальянской команды.

Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021. Португалец забил 29 голов, шесть из них — с 11-метровой отметки. В этом сезоне португалец провёл в итальянском чемпионате 33 матча.

Лучшим футболистом «Ювентуса» в мае стал полузащитник Хуан Куадрадо, который в этом месяце принял участие в 5 матчах Серии А и забил 2 гола.

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн.

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