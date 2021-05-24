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РПЛ одобрила проведение Суперкубка России в Калининграде

РПЛ одобрила проведение Суперкубка России в Калининграде
Михаил Рождественский
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Российская Премьер-Лига одобрила проведение матча за Суперкубок России в Калининграде на одноимённом стадионе, сообщает пресс-служба лиги. Место, где пройдёт встреча, будет окончательно утверждено после согласования всех деталей со ареной.

Клубы рассмотрели четыре стадиона – «Лужники» (Москва), «Калининград», «Волгоград Арену» и «Мордовия Арену» (Саранск). Также участники собрания утвердили регламент матча за Суперкубок России, согласно которому в случае ничьей в основное время команды не будут играть дополнительное время и сразу проведут серию пенальти.

Матч за Суперкубок России — 2021 состоится 17 июля. В нём сыграют чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит» — и обладатель национального Кубка — московский «Локомотив».

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