Ракицкий — «Шахтёру»: моё сердце принадлежит тебе, родной!
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Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил донецкий «Шахтёр» с 85-летием.
«85 лет донецкому «Шахтёру»! Моё сердце принадлежит тебе, родной! Только золотых, только первых! С днём рождения, «Шахтёр», — написал Ракицкий на своей странице в «Инстаграме».
Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер украинского футболиста обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн. В составе «Зенита» Ярослав — трёхкратный чемпион России. С «Шахтёром» Ракицкий завоевал восемь чемпионских трофеев.
85 лет назад первый матч в чемпионате СССР провела команда шахтёров Донбасса под названием «Стахановец», впоследствии сменившая название на «Шахтёр».
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