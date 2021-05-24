Ракицкий — «Шахтёру»: моё сердце принадлежит тебе, родной!

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил донецкий «Шахтёр» с 85-летием.

«85 лет донецкому «Шахтёру»! Моё сердце принадлежит тебе, родной! Только золотых, только первых! С днём рождения, «Шахтёр», — написал Ракицкий на своей странице в «Инстаграме».

Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер украинского футболиста обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн. В составе «Зенита» Ярослав — трёхкратный чемпион России. С «Шахтёром» Ракицкий завоевал восемь чемпионских трофеев.

85 лет назад первый матч в чемпионате СССР провела команда шахтёров Донбасса под названием «Стахановец», впоследствии сменившая название на «Шахтёр».