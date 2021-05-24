Полиция Великобритании арестовала фаната, оскорблявшего Рио Фердинанда на расовой почве

Легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд подвергся расистским оскорблениям во время матча заключительного, 38-го тура АПЛ сезона-2020/2021 с «Вулверхэмптон Уондерерс».



«Обращаюсь к фанату «Вулверхэмптона», которого выкинули со стадиона за обезьянью песнь в мой адрес. Тебя должны отстранить от футбола и обучить манерам.



Встреться со мной, и я помогу тебе понять, каково это, когда тебя подвергают расовому насилию!» – написал Фердинанд на своей странице в "Твиттере".



«Вулверхэмптон» уже выступил с заявлением по этому поводу и принёс извинения Рио Фердинанду:

«Этот человек не представляет наш клуб, наших болельщиков или наши ценности. Мы можем подтвердить, что нарушитель был арестован полицией Уэст-Мидленда».



Матч «Вулвз» — «МЮ», прошедший 23 мая, завершился победой манкунианцев со счётом 2:1.