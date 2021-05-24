«Торпедо» продлило контракт с 37-летним Лебеденко

Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко продлил контракт с московским клубом, сообщает пресс-служба чёрно-белых.

«ФК «Торпедо Москва» и нападающий Игорь Лебеденко подписали новое соглашение, рассчитанное на один сезон. Поздравляем Игоря с подписанием нового контракта и желаем побед в составе «Торпедо»!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Лебеденко — воспитанник «Торпедо». Ранее нападающий также защищал цвета московского «Локомотива», раменского «Сатурна», казанского «Рубина», «Ростова» и воронежского «Факела».



Летом 2019 года форвард присоединился к «Торпедо» на правах свободного агента. В минувшем сезоне ФНЛ 37-летний Лебеденко провёл на поле 37 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач.