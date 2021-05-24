«Торпедо» продлило контракт с 37-летним Лебеденко
Поделиться
Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко продлил контракт с московским клубом, сообщает пресс-служба чёрно-белых.
«ФК «Торпедо Москва» и нападающий Игорь Лебеденко подписали новое соглашение, рассчитанное на один сезон. Поздравляем Игоря с подписанием нового контракта и желаем побед в составе «Торпедо»!» — говорится в сообщении пресс-службы.
Лебеденко — воспитанник «Торпедо». Ранее нападающий также защищал цвета московского «Локомотива», раменского «Сатурна», казанского «Рубина», «Ростова» и воронежского «Факела».
Летом 2019 года форвард присоединился к «Торпедо» на правах свободного агента. В минувшем сезоне ФНЛ 37-летний Лебеденко провёл на поле 37 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 24 мая 2021
-
22:22
-
22:11
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:48
-
21:38
-
21:30
-
21:11
-
21:02
-
20:42
-
20:38
-
20:34
-
20:20
-
20:17
-
20:15
-
19:57
-
19:53
-
19:48
-
19:39
-
19:35
-
19:34
-
19:24
-
19:23
-
19:22
-
19:05
-
18:51
-
18:44
-
18:21
-
18:20
-
18:09
-
17:44
-
17:39
-
17:37
-
17:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам