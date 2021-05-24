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«Ливерпуль» завершает переход Конате из «РБ Лейпциг»

«Ливерпуль» завершает переход Конате из «РБ Лейпциг»
Алексей Ласнов
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Центральный защитник «РБ Лейпциг» и молодёжной сборной Франции Ибраима Конате переходит в «Ливерпуль», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Футболист скоро присоединится к английскому клубу. Конате согласовал с «красными» контракт до июня 2026 года. О трансфере объявят в ближайшее время.

Также сообщается, что арендованный у «Шальке-04» защитник Озан Кабак вряд ли останется в «Ливерпуле».

Сообщалось, что сумма сделки составит € 35 млн. В услугах французского защитника также были заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги Конате провёл 14 матчей, забил один гол. Часть сезона 21-летний футболист пропустил из-за травмы лодыжки.

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