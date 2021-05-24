Стогниенко будет комментировать матч сборных России и Бельгии

Журналист и комментатор Владимир Стогниенко сообщил, что будет работать на матчах сборной России на Евро-2020, которые покажут по каналу «Россия».
«Достаточно много спрашивали в соцсетях по поводу работы на Евро, но я каждый раз отвечал уклончиво. Да, существовали предварительные договоренности с ВГТРК (насчет комментариев матчей) и с Окко (нет возражений по поводу моей работы на ТВ), но правильнее было бы дождаться официального предложения.
Сейчас могу сказать: в июне я буду комментировать матчи Евро, которые покажет ВГТРК. Первым таким матчем станет встреча сборной России со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге 12 июня (трансляция на канале «Россия»). Остальное расписание опубликую сразу, как только получу его на руки (ну, точнее, электронной почтой). Кроме того, в свободные дни и ночи буду участвовать вместе со всей редакцией Окко в освещении Копа Америка (редакция у нас отличная, всех зрителей призываю прислушаться к нашим молодым комментаторам).
Насыщенный будет июнь, в общем. И июль не хуже», — написал Стогниенко в своём телеграм-канале.
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