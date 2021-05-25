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Милик попрощался с «Марселем»

Милик попрощался с «Марселем»
Алексей Ласнов
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Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик, выступающий на правах аренды за «Марсель», попрощался с французским клубом.

«Как только я приехал сюда, то сразу понял, насколько важны этот клуб и эта футболка. Квалификация Лиги Европы — хорошая цель, и я всегда старался выкладываться на полную. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде, клубы и, прежде всего, болельщиков, благодаря которым я чувствовал себя как дома. Вперёд, „Олимпик“!» — написал Милик на своей странице в «Твиттере».

Сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Атлетико». Мадридский клуб готов приобрести Милика за € 12 млн в летнее трансферное окно. Польским форвардом также интересовался туринский «Ювентус». Действующий контракт Милика с «Наполи» рассчитан до 2022 года.

Напомним, Милик перешёл в «Наполи» из амстердамского «Аякса» в 2016 году, а в этом году перебрался в «Марсель» на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах французской Лиги 1? забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.

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