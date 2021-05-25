Доннарумма покинет «Милан» свободным агентом. «Ювентус» готов платить ему € 10 млн в год

22-летний итальянский голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб на правах свободного агента уже в июле этого года. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Главный фаворит на подписание звёздного голкипера – туринский «Ювентус», который готов удовлетворить финансовые запросы игрока, а именно – 5-летний контракт с зарплатой в € 10 млн в год. При этом агент Доннаруммы – Мино Райола желает получить комиссионные в районе € 20 млн.
Ранее сообщалось, что «Милан» завершает сделку о приобретении 25-летнего вратаря французского «Лилля» Мика Меньяна за € 15 млн.
В завершившемся сезоне-2020/2021 Доннарумма провёл за «Милан» 48 встреч, в которых пропустил 54 гола, отыграв 15 матчей на ноль. Его трансферная стоимость оценивается в € 60 млн.
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