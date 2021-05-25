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«Милан» близок к приобретению вратаря «Лилля». Футболист уже прибыл в Италию

«Милан» близок к приобретению вратаря «Лилля». Футболист уже прибыл в Италию
Вячеслав Моренко
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Итальянский «Милан» в ближайшее время намерен завершить сделку о переходе 25-летнего вратаря французского «Лилля» Мика Меньяна. Об этом сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго в «Твиттере».

Как отмечает источник переход французского голкипера обойдётся «Милану» в € 15 млн. Самому Меньяну был предложен контракт с зарплатой в € 3 млн в год.

Сообщается, что руководство «Милана» приняло во внимание тот факт, что у них мало шансов продлить контракт с Джанлуиджи Доннаруммой. Поэтому они настояли на завершении сделки с французским вратарём, который уже прибыл в Италию для прохождения медицинского осмотра.

В прошедшем сезоне Меньян принял участие в 48 встречах за «Лилль» во всех турнирах, в которых отметился 23 матчами на ноль.

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