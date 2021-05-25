«Милан» близок к приобретению вратаря «Лилля». Футболист уже прибыл в Италию
Поделиться
Итальянский «Милан» в ближайшее время намерен завершить сделку о переходе 25-летнего вратаря французского «Лилля» Мика Меньяна. Об этом сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго в «Твиттере».
Как отмечает источник переход французского голкипера обойдётся «Милану» в € 15 млн. Самому Меньяну был предложен контракт с зарплатой в € 3 млн в год.
Сообщается, что руководство «Милана» приняло во внимание тот факт, что у них мало шансов продлить контракт с Джанлуиджи Доннаруммой. Поэтому они настояли на завершении сделки с французским вратарём, который уже прибыл в Италию для прохождения медицинского осмотра.
В прошедшем сезоне Меньян принял участие в 48 встречах за «Лилль» во всех турнирах, в которых отметился 23 матчами на ноль.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 25 мая 2021
-
01:19
-
00:54
-
00:47
-
00:28
-
00:28
-
00:12
- 24 мая 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:45
-
23:38
-
23:26
-
23:11
-
23:07
-
22:43
-
22:40
-
22:32
-
22:22
-
22:11
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:48
-
21:38
-
21:30
-
21:11
-
21:02
-
20:42
-
20:38
-
20:34
-
20:20
-
20:17
-
20:15
-
19:57
-
19:53
-
19:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам