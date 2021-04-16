«Милан» нашёл замену для Доннаруммы во Франции

Будущее голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы находится в подвешенном состоянии. Клуб хочет продлить контракт с 22-летним итальянцем, но сам игрок под влиянием агента Мино Райолы не спешит ставить подпись в новом соглашении с россонери.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, «Милан» уже определился с приоритетным вариантом замены для Доннаруммы. Внимание скаутов россонери приковано к голкиперу «Лилля» Мику Меньяну. Руководство итальянского клуба идентифицирует француза как приоритетную трансферную цель на ближайшее лето.
Доннарумма выступает за «Милан» с 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провёл 29 матчей в итальянской Серии А, в которых пропустил 32 гола. Россонери за восемь туров до конца чемпионата занимают второе место в турнирной таблице.
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