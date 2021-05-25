Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Невилл назвал трёх игроков, которые нужны «МЮ» для завоевания чемпионства

Гари Невилл назвал трёх игроков, которые нужны «МЮ» для завоевания чемпионства
Антон Шебика
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в ходе общения с болельщиками в своём «твиттере» назвал игроков, которые нужны «красным дьяволам» для завоевания чемпионского титула.

«Варан, Кейн и Санчо = титул», — написал Невилл.

Защитник Рафаэль Варан выступает за мадридский «Реал». Форвард Гарри Кейн защищает цвета «Тоттенхэм Хотспур». Полузащитник Джейдон Санчо играет за дортмундскую «Боруссию».

«Манчестер Юнайтед» завершил розыгрыш АПЛ с 74 набранными очками, что позволило подопечным Уле-Гуннара Сульшера занять итоговое второе место в турнирной таблице. «МЮ» отстал от чемпиона — «Манчестер Сити» — на 12 очков. Свой последний титул в Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» завоевал в 2013 году.

Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»:

Новость по теме
Гари Невилл назвал лучшую пару центральных полузащитников в истории английского футбола
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021