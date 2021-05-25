Гари Невилл назвал трёх игроков, которые нужны «МЮ» для завоевания чемпионства

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в ходе общения с болельщиками в своём «твиттере» назвал игроков, которые нужны «красным дьяволам» для завоевания чемпионского титула.
«Варан, Кейн и Санчо = титул», — написал Невилл.
Защитник Рафаэль Варан выступает за мадридский «Реал». Форвард Гарри Кейн защищает цвета «Тоттенхэм Хотспур». Полузащитник Джейдон Санчо играет за дортмундскую «Боруссию».
«Манчестер Юнайтед» завершил розыгрыш АПЛ с 74 набранными очками, что позволило подопечным Уле-Гуннара Сульшера занять итоговое второе место в турнирной таблице. «МЮ» отстал от чемпиона — «Манчестер Сити» — на 12 очков. Свой последний титул в Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» завоевал в 2013 году.
Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»:
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