В «Спартаке» отреагировали на новость об интересе «Рубина» к Селихову

Пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулёмин прокомментировал новость об интересе «Рубина» к вратарю красно-белых Александру Селихову.
«В клуб по нему не обращались. В любом случае, до знакомства нового тренера с командой говорить о чём-либо преждевременно», — сказал Кулёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Сообщалось, что «Рубин» проявляет интерес к Александру Селихову, который в конце апреля прилетал в Казань.
Действующий контракт 27-летнего голкипера со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года. В начале мая Селихов вышел на поле в РПЛ впервые за два с лишним года. До этого Александр в последний раз принимал участие в матче РПЛ 6 апреля 2019 года, когда красно-белые на своём поле проиграли ЦСКА со счётом 0:2.
- 25 мая 2021
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