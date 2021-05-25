Трент Александер-Арнольд вошёл в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2020

Пресс-служба сборной Англии опубликовала в «Твиттере» расширенную заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
В список из 33 футболистов попал защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, несмотря на информацию, что главный тренер сборной Гарет Саутгейт не намерен его вызывать. В дальнейшем заявку сократят до 26 игроков.
Расширенная заявка сборной Англии:
вратари — Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Джонстон («Вест Бромвич»), Пикфорд («Эвертон»), Ремсдейл («Шеффилд Юнайтед»);
защитники — Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Чилуэлл, Джеймс (оба — «Челси»), Коди («Вулверхэмптон»), Годфри («Эвертон»), Магуайр, Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Мингс («Астон Вилла»), Стоунс, Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Триппьер («Атлетико»), Уайт («Брайтон энд Хоув Альбион»);
полузащитники — Беллингхэм, Санчо (оба — «Боруссия» Дортмунд), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Лингард («Манчестер Юнайтед» / «Вест Хэм Юнайтед»), Маунт («Челси»), Филлипс («Лидс Юнайтед»), Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Уорд-Праус («Саутгемптон»), Фоден («Манчестер Сити»), Грилиш («Астон Вилла»), Сака («Арсенал»);
нападающие — Калверт-Льюин («Эвертон»), Гринвуд, Рашфорд (оба — «Манчестер Юнайтед»), Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Стерлинг («Манчестер Сити»), Уоткинс («Астон Вилла»).
Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Сборной Англии на групповом этапе предстоит сыграть с Хорватией, Чехией и Шотландией.
- 25 мая 2021
-
16:36
-
16:24
-
16:12
-
16:07
-
15:56
-
15:44
-
15:39
-
15:29
-
15:25
-
15:19
-
15:09
-
15:01
-
14:25
-
14:23
-
14:22
-
14:16
-
14:08
-
14:00
-
13:59
-
13:52
-
13:48
-
13:22
-
13:19
-
13:17
-
12:40
-
12:39
-
12:22
-
12:19
-
12:15
-
12:08
-
12:02
-
12:00
-
11:46
-
11:30
-
11:28