Трент Александер-Арнольд вошёл в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2020

Пресс-служба сборной Англии опубликовала в «Твиттере» расширенную заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.



В список из 33 футболистов попал защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, несмотря на информацию, что главный тренер сборной Гарет Саутгейт не намерен его вызывать. В дальнейшем заявку сократят до 26 игроков.



Расширенная заявка сборной Англии:



вратари — Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Джонстон («Вест Бромвич»), Пикфорд («Эвертон»), Ремсдейл («Шеффилд Юнайтед»);



защитники — Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Чилуэлл, Джеймс (оба — «Челси»), Коди («Вулверхэмптон»), Годфри («Эвертон»), Магуайр, Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Мингс («Астон Вилла»), Стоунс, Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Триппьер («Атлетико»), Уайт («Брайтон энд Хоув Альбион»);



полузащитники — Беллингхэм, Санчо (оба — «Боруссия» Дортмунд), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Лингард («Манчестер Юнайтед» / «Вест Хэм Юнайтед»), Маунт («Челси»), Филлипс («Лидс Юнайтед»), Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Уорд-Праус («Саутгемптон»), Фоден («Манчестер Сити»), Грилиш («Астон Вилла»), Сака («Арсенал»);



нападающие — Калверт-Льюин («Эвертон»), Гринвуд, Рашфорд (оба — «Манчестер Юнайтед»), Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Стерлинг («Манчестер Сити»), Уоткинс («Астон Вилла»).



Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Сборной Англии на групповом этапе предстоит сыграть с Хорватией, Чехией и Шотландией.