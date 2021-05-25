Алаев назвал клубы ПФЛ, получившие лицензию на выступление в ФНЛ

Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев назвал клубы ПФЛ, получившие лицензию, дающую право выступать в ФНЛ.
«Все ли команды, которые претендовали на выход в ФНЛ, имеют лицензию? Не все. Обеспечил пока «Долгопрудный», и у них есть лицензия. Результаты лицензирования, и список тех, кто на апелляции, есть. Есть команды, которые идут вверху таблицы, но не подавали на лицензию. Получили лицензию «Новосибирск», «Долгопрудный», КАМАЗ и «Тюмень», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Президент ФНЛ также добавил, что ещё ряд клубов ПФЛ, претендующих на повышение в классе, находятся в процессе лицензирования.
Подмосковный клуб «Олимп-Долгопрудный» в матче 26-го тура ПФЛ (Группа 2) сыграл вничью с командой «Луки Энергия» со счётом 1:1. Благодаря ничейному результату клуб досрочно занял первое место в первенстве (62 очка в 26 матчах) и получил право выступать в ФНЛ в следующем сезоне.
За «Олимп» играет ряд известных футболистов: Никита Баженов, Ренат Сабитов, Владимир Гранат, Андрей Горбанец, Артур Саркисов, а также сын главного тренера сборной России — Станислав Черчесов-младший.
Главным тренером команды является Александр Точилин, ранее работавший в «Сочи».
- 25 мая 2021
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