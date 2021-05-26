Экс-игрок «Ростова» Гурбанов: в России я никому не нужен. Мне так и сказали

Бывший футболист «Ростова» Руслан Гурбанов, на днях покинувший азербайджанский клуб «Зиря», рассказал, почему не вернулся играть в чемпионат России.



«В России я легионер. Я там никому не нужен. Мне так и сказали. Если появится вариант в России, отказываться от паспорта не буду. Благодарен Азербайджану за всё, что у меня есть сейчас. Как я после всего могу отказаться? Ещё вернусь в сборную Азербайджана, дай Бог. В первую очередь самому себе докажу, что рано списывают меня со счетов», — приводит слова Гурбанова Azerisport.



Гурбанов выступал за молодёжные команды «Ростова» с 2003 по 2008 год, а затем два года играл за основную команду команду ростовского клуба. С 2015 года футболист вызывается в сборную Азербайджана.