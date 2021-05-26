Аленичев: если «Спартак» купит двух–трёх игроков хорошего класса, появятся шансы в ЛЧ
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Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о выступлении красно-белых в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
«То, что «Зенит» выиграл, думаю, абсолютно закономерно. Перед сезоном, наверное, 99 процентов болельщиков отдавали им предпочтение. Всё так получилось, и здесь без сюрпризов, весь вопрос был в том, кто будет бороться за медали и места в еврокубках.
Очень рад за мой родной клуб «Спартак», который занял второе место. В Лиге чемпионов его ждет квалификация, и, конечно же, при такой игре им будет крайне тяжело попасть в групповой этап, но я этого желаю всей душой, тем более если «Спартак» купит двух–трёх игроков хорошего класса, появятся шансы», — цитирует Аленичева «Реальное время».
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