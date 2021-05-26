Член ЭСК РФС Снодди: Хачатурянц не влияет на принятие решений

Член ЭСК РФС Алан Снодди рассказал, как строится работа экспертного органа.
«Некоторые ролики Кашшаи может прислать и в субботу, и в воскресенье, сразу после матчей, но это не официальная нарезка. Так делается в случае, если департаменту судейства нужна от нас срочная реакция, чтобы составить мнение о конкретном эпизоде. Затем мы уже получаем полную сборку и у нас есть примерно 48 часов на изучение материалов до того, как состоится собрание.
Иногда случаются такие моменты, когда два разных мнения — правильные, все зависит от интерпретации. Если у кого-то иное мнение, я отношусь к этому с уважением. Но среди нас нет лидера, чьё мнение более весомо при принятии итогового решения. Все мнения равнозначны.
Ашот Хачатурянц – председатель комиссии. Он не высказывает своего личного мнения по эпизодам, слушает то, что говорим мы и никаким образом не влияет на принятие вердикта. Уже после этого он подводит итоги», — цитирует Снодди «РБ-Спорт».
- 26 мая 2021
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