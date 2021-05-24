РФС намерен реформировать РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Планом займётся аналитическая компания

Российский футбольный союз нацелился на реформу всех профессиональных лиг в стране — Российской Премьер-Лиги, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщает «РБК-Спорт».



По информации источника, союз обратился в голландскую компанию Hypercube, которая занимается сбором аналитической информации в спортивной сфере. В частности, фирма специализируется на экспертизе проведения национальных чемпионатов. Стоимость исследования составит € 170 тыс. — их оплатят партнёры РФС. Отмечается, что в сумму включены только спортивная и инфраструктурная составляющие.



Hypercube должен будет отчитаться РФС о своей работе до 1 июля. При этом потенциальные изменения в формат первенств будут внесены не раньше сезона-2022/2023. Компания в ближайшее время будет рассматривать четыре ключевых вопроса: лимит на легионеров, формат соревнований, система «осень-весна» и проблема интенсивности игры.