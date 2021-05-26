«Ювентус» объявил об уходе спортивного директора Паратичи. Он работал в клубе 11 лет

«Ювентус» на своём официальном сайте объявил о расставании со спортивным директором Фабио Паратичи. Управленец покинет туринский клуб в конце июня, когда истечёт его действующий контракт.



Паратичи пришёл в «Ювентус» в 2010 году после работы в «Сампдории». Пост спортивного директора занимал начиная с сезона-2011/2021. За время работы Фабио бьянконери девять раз подряд стали чемпионами Италии, завоевали пять Кубков и Суперкубков страны, а также дважды добрались до финала Лиги чемпионов.



В минувшем сезоне «Ювентус» не сумел вновь стать чемпионом Италии. Команда набрала 78 очков в 38 турах и заняла лишь четвёртое место в турнирной таблице Серии А, заполучив право участвовать в Лиге чемпионов благодаря осечке «Наполи». Отставание бьянконери от ставшего чемпионом «Интера» составило 13 очков.

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