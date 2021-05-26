«Ювентус» готов включиться в гонку с «Реалом» за подписание Аллегри

Туринский «Ювентус» готов побороться с мадридским «Реалом» за возвращение на пост главного тренера 53-летнего итальянского специалиста Массимилиано Аллегри, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

««Ювентус» работает над возвращение Массимилиано Аллегри. Бьянконери хотят обойти мадридский «Реал», который договорился о двухлетнем контракте со специалистом. Итальянский тренер заменит Зидана, если тот всё-таки примет решение покинуть клуб. Президент «Ювентуса» Аньелли готов предложить Аллегри аналогичный контракт», — гласит пост Скиры.

Напомним, что Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. С туринским клубом он сумел завоевать 11 трофеев: став пятикратным чемпионом Италии, четырёхкратным обладателем Кубка Италии и двухкратным победителем Суперкубка Италии.