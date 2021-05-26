«Это ещё не конец!» Роналду опубликовал подборку голов за «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с подборкой голов за туринскую команду, забитых в нынешнем сезоне.

«За каждым голом стоит своя история, и она всегда является результатом командных усилий. Всегда! Горжусь тем, что являюсь лучшим бомбардиром Серии А в составе «Ювентуса» впервые с 2008 года, горжусь тем, что забил более 100 голов в этой замечательной футболке, горжусь тем, что забил 40 голов в 11-м сезоне в своей карьере. И это ещё не конец! Завтра мы начнём новое приключение со сборной Португалии, и мы отдадим всё, что у нас есть! Вперёд, ребята! Нам нужно защитить важнейший титул!» — написал Роналду.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021. Роналду забил 29 голов, шесть из них — с 11-метровой отметки. В этом сезоне португалец провёл в итальянском чемпионате 33 матча.