Игрок «Црвены Звезды» после победы в финале Кубка Сербии снял трусы прямо на поле

Защитник «Црвены Звезды» Марко Гобельич после победы в матче финала Кубка Сербии с «Партизаном» снял трусы прямо на поле.

После победы «Црвены Звезды» в серии пенальти Гобельич подбежал к вратарю «Партизана» Владимиру Стойковичу и снял перед ним трусы.



Перед финалом Стойкович заявил, что вся ответственность за матч и возможную серию пенальти будет лежать на нём, и произнёс фразу «изнасилуйте меня, если мы не выиграем Кубок».



Финальная встреча прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич» и завершилась победой «Црвены Звезды» в серии послематчевых пенальти (0:0 – основное время, 4:3 – по пенальти).



«Црвена Звезда» в четвёртый раз в своей истории стала победителем Кубка серии. Ранее команде удавалось это сделать в сезонах-2006/07, 2009/10, 2011/12.