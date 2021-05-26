«Црвена Звезда» в серии пенальти обыграла «Партизан» в финале Кубка Сербии

Завершился финальный матч Кубка Сербии, в котором «Црвена Звезда» встречалась с «Партизаном». Встреча прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич» и завершилась победой «Црвены Звезды» в серии послематчевых пенальти (0:0 – основное время, 4:3 – по пенальти).
«Црвена Звезда» в четвёртый раз в своей истории стала победителем Кубка Серии. Ранее команде удавалось это сделать в сезонах-2006/07, 2009/10, 2011/12.
Лидирует по количеству побед в Кубке Сербии – «Партизан», который выигрывал этот трофей 7 раз.
Напомним, «Црвена Звезда» оформила досрочное чемпионство в Суперлиге за четыре тура до конца сезона. При этом команде удалось завершить сезон без единого поражения.
В нынешнем розыгрыше Лиги Европы сербский клуб со второго места вышел в плей-офф, опередив «Слован» (Либерец) и «Гент». В 1/16 финала сербский клуб по итогам двухматчевого противостояния уступил «Милану» (2:2 и 1:1).
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