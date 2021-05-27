Источник: Массимилиано Аллегри вернётся на пост главного тренера «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» в ближайшее время сменит главного тренера, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, бьянконери отправят в отставку нынешнего наставника Андреа Пирло и вернут Массимилиано Аллегри. Контракт будет подписан до завтрашнего утра и будет рассчитан на три или четыре года.



Аллегри находится без работы с момента отставки из «Ювентуса» в 2019 году. Бьянконери итальянский специалист возглавлял с 2014 года. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом Италии, завоевала четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также дважды вышла в финал Лиги чемпионов, где потерпела поражения. В ходе своей карьеры Аллегри также тренировал «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Удинезе», СПАЛ и другие команды.



В завершившемся сезоне «Ювентус» впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла Кубок Италии и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов.

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