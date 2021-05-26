Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Сассуоло», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали очень заинтересован в назначении Пирло.

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби, возглавлявший «Сассуоло», 25 мая стал главным тренером донецкого «Шахтёра». Стороны подписали контракт сроком на два года.

Сообщалось, что решение Криштиану Роналду и «Ювентуса» о дальнейшем сотрудничестве будет зависеть от того, останется ли Андреа Пирло на посту главного тренера команды, а Фабио Паратичи — в должности спортивного директора. Если Пирло и Паратичи покинут структуру «старой синьоры», то вероятность ухода Роналду возрастёт.