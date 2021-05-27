«Локомотив» продлил контракт с защитником молодёжной сборной России Сильяновым

Футбольный клуб «Локомотив» заключил долгосрочный контракт с фланговым защитником Александром Сильяновым. Новое соглашение железнодорожников с защитником молодёжной сборной России рассчитано на пять лет, информирует официальный сайт московского клуба.

«В ближайшее время Александр Сильянов в составе молодёжной сборной России будет готовиться к контрольным играм против Болгарии и Сербии. Желаем Александру побед в составе нашей команды и удачи в матчах сборной России U-21», — написала пресс-служба «Локо».

Сильянов вошёл в структуру «Локомотива» в августе 2019 года. 20-летний защитник уже дебютировал за железнодорожников в Лиге чемпионов, а также провёл два матча в Российской Премьер-лиге. За «Казанку», вторую команду «Локомотива», в сезоне-2020/2021 Александр сыграл шесть матчей и забил два гола.