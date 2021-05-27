«Локомотив» продлил контракт с защитником молодёжной сборной России Сильяновым

Футбольный клуб «Локомотив» заключил долгосрочный контракт с фланговым защитником Александром Сильяновым. Новое соглашение железнодорожников с защитником молодёжной сборной России рассчитано на пять лет, информирует официальный сайт московского клуба.
«В ближайшее время Александр Сильянов в составе молодёжной сборной России будет готовиться к контрольным играм против Болгарии и Сербии. Желаем Александру побед в составе нашей команды и удачи в матчах сборной России U-21», — написала пресс-служба «Локо».
Сильянов вошёл в структуру «Локомотива» в августе 2019 года. 20-летний защитник уже дебютировал за железнодорожников в Лиге чемпионов, а также провёл два матча в Российской Премьер-лиге. За «Казанку», вторую команду «Локомотива», в сезоне-2020/2021 Александр сыграл шесть матчей и забил два гола.
- 27 мая 2021
-
18:46
-
18:32
-
18:20
-
18:02
-
17:46
-
17:43
-
17:30
-
17:25
-
17:21
-
17:18
-
16:57
-
16:45
-
16:40
-
16:39
-
16:32
-
16:18
-
16:07
-
15:58
-
15:52
-
15:51
-
15:38
-
15:32
-
15:27
-
15:26
-
15:19
-
15:13
-
14:52
-
14:43
-
14:27
-
14:20
-
13:43
-
13:37
-
13:31
-
13:22
-
13:07