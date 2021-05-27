Кокорин сделал пластическую операцию по исправлению носовой перегородки

Сегодня, 27 мая, нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал в своём «инстаграме» фотографию из больничной палаты. Как оказалось, 30-летний российский футболист перенёс пластическую операцию по исправлению носовой перегородки, информирует «Матч ТВ».

Кокорин будет неделю находиться в стационаре для послеоперационного наблюдения. Последующий месяц наблюдение будет проходить амбулаторно.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

По итогам сезона «фиалки» набрали 40 очков и заняли 13-е место в турнирной таблице Серии А.