«Стремлюсь перейти в чемпионат и клуб посильнее». Абильгор — о возможном уходе из «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор поделился планами на будущее и высказался о возможном уходе из «Рубина».
«Когда переехал в более сильный чемпионат, почувствовал, что интерес ко мне вырос. Однако мой контракт с «Рубином» будет действовать ещё несколько лет, так что сейчас я не фокусируюсь на возможном трансфере в другую команду. Разумеется, я бы предпочёл, чтобы интерес ко мне сохранялся, ведь это говорит о том, что мои дела идут хорошо.
Я играю в большом российском клубе, который прошёл в еврокубки. В Казани мне по-настоящему хорошо. Сейчас я счастлив находиться здесь. Пока я буду чувствовать, что прогрессирую с «Рубином», не буду торопиться куда-то уходить отсюда. У меня есть ощущение, что в нынешнем клубе мне есть куда расти.
Знаю, что «Рубину» нужно продавать игроков, чтобы вписываться в рамки финансового фэйр-плей. Клуб в своё время получил дисквалификацию за нарушение данных требований. Трансферы – один из источников дохода футбольного клуба, а я – один из тех игроков, которых можно продать. Думаю, для рассмотрения какого-либо предложения этим летом оно должно быть уж очень привлекательным как для меня, так и для клуба. Будет более естественно, если мой трансфер случится позже.
Я работаю над собой, чтобы попасть в одну из топ-5 лиг. Чувствую, что в «Рубине» делаю правильные шаги на пути к этой цели. Стремлюсь не останавливаться в развитии и в какой-то момент перейти в чемпионат и клуб посильнее», — приводит слова Абильгора датское издание Bold.
- 27 мая 2021
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