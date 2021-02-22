Абильгор: у меня было несколько вариантов. Думаю, «Рубин» был правильным выбором

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор рассказал о своём переходе в российский клуб и других вариантах продолжения карьеры.
«Европейское окно как раз закрывалось, но в России оно ещё было открыто. Поэтому стресса из-за времени не было. Но я сам на себе почувствовал, что каждый трансфер подразумевает под собой большую историю.
У меня действительно было несколько вариантов. Думаю, по прошествии времени, что «Рубин» был правильным выбором. Тогда я был на связи с главным тренером и спортивным директором. Они рассказали о целях клуба и о том, как тут всё работает. Иногда приходится делать выбор. Тогда я решил, что выбор будет правильным. Пока я искренне верю, что так всё и есть.
Я один из немногих датчан, которые играли в РПЛ. Наверное, единственный. Такая ситуация, это вызов самому себе не только на поле, но и за его пределами. Многие датчане предпочитают ехать в Германию, Бельгию, Голландию, а я решил пойти по другому пути», — цитирует Абильгора «Спорт Бизнес Online».
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