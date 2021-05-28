«Барселона» предложила Лионелю Месси десятилетний контракт

«Барселона» предложила нападающему Лионелю Месси контрактное соглашение на десять лет, сообщает Catalunya Radio.

По данным источника, согласно условию контракта Месси проведёт два сезона за «Барселону». После этого аргентинец в роли посла каталонского клуба будет выступать в MLS на протяжении трёх лет. Последние пять лет контракта он вновь проведёт в «Барселоне», где займёт одну из должностей. Отмечается, «Барселона» настроена оптимистично на возможность продления контракта с аргентинцем.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец всю карьеру провёл в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.