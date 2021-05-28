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«Барселона» предложила Лионелю Месси десятилетний контракт

«Барселона» предложила Лионелю Месси десятилетний контракт
Максим Лесовой
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«Барселона» предложила нападающему Лионелю Месси контрактное соглашение на десять лет, сообщает Catalunya Radio.

По данным источника, согласно условию контракта Месси проведёт два сезона за «Барселону». После этого аргентинец в роли посла каталонского клуба будет выступать в MLS на протяжении трёх лет. Последние пять лет контракта он вновь проведёт в «Барселоне», где займёт одну из должностей. Отмечается, «Барселона» настроена оптимистично на возможность продления контракта с аргентинцем.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец всю карьеру провёл в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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